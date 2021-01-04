Флагман Realme V15 на базе Snapdragon 888 будет представлен 7 января

Флагман Realme V15 на базе Snapdragon 888 будет представлен 7 января

В конце декабря компания Realme подтвердила существование смартфона с кодовым именем Koi. Первые тизеры устройства намекнули, что новинка получит флагманский чипсет Snapdragon 888. Сегодня вице-президент Realme Сюй Ци Часэ (Xu Qi Chase) сообщил, что 7 января компания собирается представить новый смартфон Realme V15. Весьма вероятно, что речь идёт именно о модели Realme Koi.

Свои слова вице-президент бренда сопроводил публикацией нескольких рекламных постеров, на которых устройство демонстрируется с фронтальной и тыльной сторон. Любопытно, что точно такое же устройство мы могли видеть ранее на живых фотографиях. И именно ему приписывалось наличие флагманского чипсета Snapdragon 888.

Флагман Realme V15 на базе Snapdragon 888 будет представлен 7 января

Если верить имеющейся информации, аппарат получит 12 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 256 Гбайт. Также в оснащение устройства войдёт трёхмодульная камера с 64-мегапиксельным основным сенсором. Новинка будет поставляться с операционной системой Android 11, дополненной фирменной надстройкой Realme UI 2.0.

Флагман Realme V15 на базе Snapdragon 888 будет представлен 7 января

На представленных изображениях не просматривается сканер отпечатков пальцев — вероятно, соответствующий сенсор будет интегрирован в область дисплея. Разрешение последнего составит не ниже Full HD+. Согласно слухам, новинка также сможет похвастаться поддержкой технологии сверхбыстрой подзарядки UltraDART мощностью 125 Вт. Эта система позволяет полностью зарядить аккумулятор ёмкостью 4000 мА·ч за 20 минут.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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