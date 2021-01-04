В WhatsApp установлен новый рекорд по количеству звонков в канун Нового года

Карантинные меры в связи с пандемией COVID-19 вынудили многих устраивать в канун Нового года виртуальные встречи вместо обычных застолий с друзьями, и это заметно отразилось на показателях использования WhatsApp. Приложение для чата компании Facebook установило рекорд в преддверии Нового года.

За последние сутки ушедшего 2020 года через WhatsApp было совершено 1,4 млрд видео- и голосовых звонков — это новый рекорд. Причём это число оказалось на внушительные 50 % больше, чем в тот же праздничный день 2019 года. Более того, показатель превзошёл и первые дни пандемии в марте.

Другие приложения тоже поставили новые рекорды. Например, в США в Facebook Messenger наблюдалось самое большое количество групповых видеозвонков (с 3 участниками и более) — почти вдвое больше, чем в среднем за день. Facebook Live и Instagram Live также сообщили о 55 миллионах трансляций по всему миру.

Facebook заявила, что ей пришлось добиться беспрецедентного повышения эффективности и иным образом усилить свою инфраструктуру, чтобы справляться с серьёзно усилившейся нагрузкой в различных приложениях во время пандемии. Команды специалистов были наготове и в канун Нового года. Если звонки через WhatsApp прошли гладко, то только благодаря труду IT-администраторов, которые это обеспечили.

Рекорд в WhatsApp, возможно, нескоро будет превзойдён. По крайней мере, в теории массовые вакцинации призваны снова сделать реальностью совместное празднование Нового года. Тем не менее, сам факт — это лишний пример того, как интернет-телефония сыграла решающую роль в сохранении связей между людьми в трудный момент.



