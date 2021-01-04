Мессенджер WhatsApp получит массу улучшений в этом году

Мессенджер WhatsApp получит массу улучшений в этом году

Несмотря на то, что год только начался, разработчики WhatsApp продолжают активно развивать популярный сервис обмена сообщениями, создавая новые и улучшая уже существующие функции. Согласно имеющимся данным, в предстоящие 12 месяцев мессенджер получит немало любопытных улучшений.

По сообщениям сетевых источников, разработчики готовят множество улучшений для WhatsApp, которые затронут разные функции мессенджера, в том числе голосовые звонки и видеовызовы, резервное копирование истории чатов, управление контактами и др. Также ожидается появление новых стикеров и исправление разного рода ошибок.

Не обойдётся и без новых функций, одна из которых позволит пользователям присоединяться к уже начатым групповым звонкам (в настоящее время этого сделать нельзя). Таким образом, пользователи смогут подключаться к начатым звонкам в случае, если они по каким-то причинам не смогли принять вызов в начале беседы.

Упомянутая функция ещё не была анонсирована и пока недоступна для тестирования, но упоминание о ней удалось обнаружить энтузиастам в процессе изучения кода последних бета-версий мобильных приложений WhatsApp. Предполагается, что присоединяться к уже начатым групповым звонкам смогут пользователи мессенджера на устройствах, работающих под управлением Android и iOS.

Когда именно разработчики планируют запустить новую функцию, пока неизвестно. Очевидно, что сначала она какое-то время будет тестироваться среди пользователей бета-версий мессенджера, а уже после этого появится в стабильных версиях приложений WhatsApp.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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