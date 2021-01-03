Глава Ericsson выступил за отмену запрета на использование 5G-оборудования Huawei в Швеции
По сообщениям сетевых источников, генеральный директор шведской телекоммуникационной компании Ericsson Борье Экхольм (B?rje Ekholm) потребовал от министра торговли Анны Халлберг (Anna Hallberg) отменить запрет на использование оборудования китайских компаний Huawei и ZTE для построения сетей связи пятого поколения (5G) на территории страны.
Согласно имеющимся данным, Экхольм неоднократно обращался к министру с просьбой отменить приказ Управления почты и телекоммуникаций Швеции (PTS), согласно которому местные операторы связи до января 2025 года должны исключить из действующей 5G-инфраструктуры оборудование китайских производителей.
Представитель компании Ericsson подтвердил, что Экхольм поддерживает контакты с министром. В свою очередь Анна Халлберг сказала журналистам, что не контактировала с PTS и никогда не будет вмешиваться в качестве министра в дела других ведомств. Она также отметила, что никогда лично не встречалась с главой компании. Эта информация появилась вскоре после того, как заместитель председателя совета директоров Ericsson Якоб Валленберг (Jacob Wallenberg) заявил о том, что запрет Huawei является плохим решением.
Стоит отметить, что около 10 % продаж шведской компании приходится на Китай. Кроме того, Ericsson является крупнейшим конкурентом Huawei на рынке телекоммуникационного оборудования. Ранее китайские власти заявили о том, что шведские компании могут столкнуться с негативными последствиями запрета на использование 5G-оборудования, производимого компаниями из Поднебесной. Вероятно, возможные ответные санкции Китая и стали причиной, по которой глава Ericsson пытается добиться изменения ситуации.