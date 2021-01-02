Xiaomi запатентовала два новых дизайна смартфонов, обёрнутых экраном

Xiaomi запатентовала два новых дизайна смартфонов, обёрнутых экраном

Стало известно о том, что Xiaomi запатентовала два новых варианта дизайна смартфона с экраном, который оборачивает корпус устройства подобно тому, как это было реализовано в аппарате Mi Mix Alpha. Если в Mi Mix Alpha разработчики задействовали гибкий дисплей, оборачивающий корпус по бокам, то на этот раз речь идёт о вариантах с панелью, переходящей на тыльную сторону через верхнюю и нижнюю грани.

Источник отмечает, что заявки на получение патентов на два новых варианта дизайна были поданы ещё в конце 2019 года, но соответствующую документацию опубликовали только 1 января 2021 года. По большому счёту оба варианта практически идентичны, отличия в основном касаются организации камеры устройства.

Судя по изображениям, которые прилагаются к патентным заявкам, оба устройства оснащаются большим гибким дисплеем, который занимает всю фронтальную и большую часть тыльной поверхности, переходя на неё через верхнюю и нижнюю грани корпуса. Стоит отметить, что в боковые поверхности корпуса также встроены дисплеи. На данный момент неизвестно, являются ли боковые дисплеи сенсорными или же их предназначение заключается в демонстрации каких-либо уведомлений.

Xiaomi запатентовала два новых дизайна смартфонов, обёрнутых экраном

Поскольку новый дизайн предполагает, что дисплей оборачивает корпус сверху и снизу, а не через боковые грани, как у Mi Mix Alpha, оба устройства выглядят тоньше. Так как практически всю поверхность корпуса занимает дисплей, устройства лишены физических кнопок и разъёма для подключения проводного зарядного устройства.

Первый вариант дизайна предполагает использование камеры, построенной на основе четырёх датчиков, а также дополнительного сенсора и вспышки. Во втором случае задействована тройная камера. Такая конфигурация позволяет использовать камеру как для создания селфи-снимков или видеозвонков, так и для съёмки видео или фото.

Xiaomi запатентовала два новых дизайна смартфонов, обёрнутых экраном

Оформленные Xiaomi патенты ещё не означают, что компания начнёт серийно производить описанные в них смартфоны. История Mi Mix Alpha, который так и не добрался до прилавков магазинов, это наглядно подтверждает. Однако нельзя исключать того, что в будущем китайский производитель всё же выпустит нечто подобное для широких масс пользователей.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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