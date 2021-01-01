Samsung Galaxy S21 лишат слота microSD, а минимальный объём встроенной память составит 128 Гбайт

В наступившем году Samsung представит Galaxy S21 раньше привычного срока. Анонс состоится уже через две недели — 14 января. Впервые за свою историю семейство Galaxy S получит поддержку стилуса S Pen, ранее бывшую привилегией фаблетов Galaxy Note. Правда, эта возможность достанется только самому старшему Galaxy S21 Ultra. Но не исключено, что Galaxy S21 унаследует ещё одну особенность Galaxy Note. Правда, некоторых она огорчит, ведь речь идёт об отсутствии слота microSD.

Новостью о том, что Samsung Galaxy S21 лишится слота для карты памяти, в последний день 2020 года поделился авторитетный инсайдер Роланд Квандт (Roland Quandt) в своём твиттере . Также он подтвердил, что Samsung не планирует поставлять с новыми флагманами зарядное устройство. Исключение могут составить лишь отдельные рынки. Вероятно, он имел в виду страны, где производителей законодательно обязывают комплектовать мобильные телефоны определёнными аксессуарами. К примеру, Apple приходится поставлять iPhone 12 во Францию с проводной гарнитурой, так как в этой стране запрещено продавать средства связи без устройств для разговора «без рук».

Если сведения Роланда Квандта окажутся достоверными, то Samsung Galaxy S21 станет первым представителем серии Galaxy S, у которого не будет слота microSD. Что касается Galaxy Note, то аппараты этого семейства не всегда были лишены поддержки карт памяти. Слот расширения присутствовал у первых поколений до Galaxy Note 4 включительно. В Galaxy Note5 его убрали, но в Note7 вернули. Galaxy Note8 и Note9 также поддерживали карты microSD, однако в Galaxy Note10 и Note20 от возможности расширения встроенного накопителя снова отказались.

Впрочем, отказ от слота microSD в Samsung Galaxy S21 можно и оправдать. Во-первых, microSD работает медленнее встроенной флеш-памяти UFS. А во-вторых, в качестве внешнего хранилища данных с Galaxy S21 можно использовать SSD-накопитель с интерфейсом USB Type-C. По предварительным данным, Galaxy S21, как и предшественник, будет оснащаться минимум 128 Гбайт флеш-памяти.



