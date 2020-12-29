Подэкранный дактилоскопический сенсор Xiaomi Mi 11 сможет измерять пульс
Вчера Xiaomi представила новейший флагманский смартфон Mi 11, который стал первым устройством на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 888. Телефон может похвастать 120-Гц AMOLED-матрицей с разрешением 2К+, 108-Мп основной камерой и поддержкой 50-Вт беспроводной зарядки. Кроме того, в экран Mi 11 встроен оптический сканер отпечатков пальцев, который, как выяснилось, может измерять пульс.
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Забавно, что сама Xiaomi не упомянула об этой особенности телефона в ходе официальной презентации. Но через несколько часов после окончания мероприятия производитель дактилоскопических сенсоров Goodix сообщил в Twitter, что Xiaomi Mi 11 комплектуется ультратонким оптическим сканером отпечатков пальцев, способным отслеживать частоту сердечных сокращений. Стоит заметить, что в этом нет ничего необычного. Датчики ЧСС в фитнес-трекерах работают по такому же принципу. Измерители пульса состоят из источника света и простого фотоэлемента в качестве которых в данном случае используются дисплей и оптический сканер соответственно.
beebom.com
Xiaomi уже представила функцию мониторинга сердечного ритма в приложении Mi Health, которое дебютировало с MIUI 12 в начале этого года. Оно использует камеру и светодиодную вспышку для измерения пульса. Теперь Xiaomi, вероятно, настроила это ПО для работы с датчиком Goodix.