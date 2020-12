Xiaomi одумалась: флагманский Mi 11 выйдет в версиях с зарядкой и без неё. Стоить они будут одинаково

Компания Xiaomi объявила о том, что в продажу поступят два варианта смартфона Xiaomi Mi 11 — без зарядного устройства и в комплекте с ним. Примечательно, что обе версии будут стоить одинаково. Таким образом производитель предоставит покупателям выбор в зависимости от их нужд и разрешит возникшую спорную ситуацию с зарядками.

Ранее Xiaomi поделилась неприятной новостью: зарядки в комплекте с Xiaomi Mi 11 не будет. Компания оправдала это решение заботой о природе — прямо как это сделала Apple при анонсе iPhone 12. При этом сама Xiaomi раскритиковала решение Apple и подшучивала над американской компанией по этому поводу.

Однако теперь, возможно, опасаясь негативной реакции потенциальных покупателей, Xiaomi решила предложить вариант своего нового флагмана как без зарядного устройства, так и с адаптером на 55 Ватт с поддержкой быстрой зарядки. Причём в первом случае адаптер питания будет поставляться в отдельной упаковке, но цены будут равны. В целом это ещё и хороший способ проверить, правда ли зарядные устройства так нужны пользователям.

Standard #XiaomiMi11 does not come with a charger.

But Xiaomi is offering two options. One without the charger and one with a 55W GaN charger inside.

Both have the exact same price (3999 yuan). So it's completely your choice if you want to get the box with or w/o the charger. pic.twitter.com/GtNzNxifcD

— GIZMOCHINA (@gizmochina) December 28, 2020