В 2020 году поставки телефонов Samsung впервые за 9 лет будут ниже 300 млн единиц

Южнокорейский ресурс ETNews сообщил, что поставки мобильных телефонов Samsung в этом году составят менее 300 млн единиц. Это будет первый подобный антирекорд за последние девять лет. Впрочем, компания ожидала подобного слабого результата с учётом пандемии COVID-19. И всё может измениться в следующем году.

В отчёте указывается, что общий объем поставок Samsung на конец третьего квартала составил 189,4 млн аппаратов, а за год корейский производитель поставит порядка 270 млн устройств. Тем не менее, компания собирается по итогам 2021 года отгрузить 307 млн мобильных телефонов. Из 307 аппаратов 287 млн будут смартфонами, а остальные — продвинутыми телефонами.

Ожидается, что Samsung будет активнее продвигать изгибаемые смартфоны в 2021 году и расширит поддержку 5G на всё семейство, включая модели начального и среднего уровня. Кроме того, в 2021 году Samsung Electronics планирует выпустить 49,8 млн флагманских моделей, включая серию Galaxy S21 и складные решения. Во второй половине следующего года новое складное решение Samsung может заменить серию Note. Благодаря всему этому и ожидается расширение поставок.

Вдобавок с нынешними невзгодами Huawei , на которую наложены санкции, у Samsung есть огромный потенциал. Если компания сможет представить несколько доступных устройств 5G, она может легко расширить свою долю рынка. По имеющимся данным, после официального выпуска серии Galaxy S21 Samsung представит более доступные аппараты с 5G. Южнокорейский производитель в настоящее время готовит такие модели, как Galaxy A32, Galaxy A52 и Galaxy A72. В отличие от последних моделей высокого класса, они сохранят разъём для наушников 3,5 мм.

Кроме того, Galaxy A32 недавно прошёл сертификацию Федеральной комиссии по связи США (FCC). По имеющимся данным, это устройство официально поступит в продажу в следующем году. По слухам, его цена составит порядка $364 — это намного выше стартовой цены китайских смартфонов с поддержкой 5G. Если в первой половине следующего года на рынке появится ещё больше китайских телефонов 5G за $150–250, Samsung придётся реагировать выпуском более доступных моделей.



