Xiaomi подтвердила: Mi 11 будет поставляться без зарядника в комплекте

Вслед за слухами и предположениями исполнительный директор Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) подтвердил, что будущий флагман Mi 11, который представят на следующей неделе, не будет включать в комплекте зарядное устройство, а ограничится лишь зарядным кабелем USB-C.

Вслед за Apple , глава китайской компании объясняет этот шаг заботой об окружающей среде. А поскольку в комплекте нет зарядного устройства, толщина коробки тоже стала существенно меньше. Руководитель добавил, что прекрасно понимает, что решение может быть не понято некоторыми пользователями или даже подвергнуто критике. Но он считает, что пока нет более эффективного компромисса между промышленными практиками и защитой окружающей среды.

Apple избавилась от комплектования своих смартфонов адаптерами питания и наушниками EarPods после анонса серии iPhone 12. Купертинской гигант заявил, что данный шаг направлен на достижение экологических целей. Ходят упорные слухи, что даже Samsung уберёт из комплектации грядущей серии Galaxy S21 зарядное устройство.

Xiaomi недавно подтвердила, что Mi 11 будет поставляться с защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus, звуком от Harman Kardon, поддержкой Wi-Fi 6E и другими передовыми особенностями. Mi 11, похоже, станет первым телефоном на базе 5-нм мобильной платформы Snapdragon 888 5G. Как ожидается, он будет оснащён перфорированным экраном AMOLED, причём у Mi 11 Pro будет изогнутый экран QHD+ и основная камера на 108 Мп. Запуск ожидается уже 28 декабря.



