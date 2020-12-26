Крупная утечка полностью раскрыла характеристики Samsung Galaxy S21 и S21+

Крупная утечка полностью раскрыла характеристики Samsung Galaxy S21 и S21+

14 января компания Samsung анонсирует флагманские смартфоны семейства Galaxy S21 — базовую версию, а также модели Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. Недавно стали известны подробные характеристики старшего представителя серии, а теперь ресурс Winfuture.de полностью раскрыл оснащение двух других аппаратов.

Сообщается, что модели Galaxy S21 и Galaxy S21+ получат экран Infinity-O Dynamic AMOLED 2X размером соответственно 6,2 и 6,7 дюйма по диагонали. Разрешение в обоих случаях составит 2400 ? 1080 точек (Full HD+), частота обновления — до 120 Гц, максимальная яркость — 1300 кд/м2. Защиту от повреждений обеспечит стекло Gorilla Glass 7.

Крупная утечка полностью раскрыла характеристики Samsung Galaxy S21 и S21+

В основу ляжет фирменный процессор Exynos 2100 с восемью ядрами, работающими на частоте до 2,9 ГГц. Смартфоны будут наделены 8 Гбайт оперативной памяти, а вместимость флеш-накопителя составит 128 или 256 Гбайт.

В небольшом экранном отверстии расположится 10-мегапиксельная селфи-камера с максимальной диафрагмой f/2,2. Конфигурация основной тройной камеры такова: 64-мегапиксельный блок с максимальной диафрагмой f/2,0 и оптической стабилизацией, 12-мегапиксельный блок с максимальной диафрагмой f/2,2 и широкоугольной оптикой (120 градусов) и 12-мегапиксельный модуль с максимальной диафрагмой f/1,8 и оптической стабилизацией.

Крупная утечка полностью раскрыла характеристики Samsung Galaxy S21 и S21+

Смартфоны снабжены адаптерами Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 6, портом USB Type-C, контроллером NFC, модемом 5G. Операционная система — Android 11 с надстройкой One UI 3.1.

Модель Galaxy S21 имеет размеры 151,7 ? 71,2 ? 7,9 мм и весит 171 г, версия Galaxy S21+ — 161,4 ? 75,6 ? 7,8 мм при массе 202 г. Ёмкость аккумулятора равна 4000 и 4800 мА·ч соответственно.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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