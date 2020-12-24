Xiaomi опубликовала официальные результаты тестирования Mi 11 в Geekbench

Xiaomi представит флагманские смартфоны серии Mi 11 уже в понедельник, 28 декабря. Сегодня компания решила обрадовать своих поклонников, официально опубликовав результаты тестирования Mi 11 в Geekbench. Ранее один из смартфонов серии уже был замечен в базе данных бенчмарка.

gsmarena.com

Согласно официальным данным Xiaomi, смартфон Mi 11 на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 88 набирает 1135 баллов в одноядерном и 3818 баллов в многоядерном тесте. Судя по этим данным, новый чип превосходит по производительности как своего предшественника в лице Snapdragon 865, так и новый 5-нм Kirin 9000 от Huawei HiSilicon.

gsmarena.com

Кроме того, компания объявила, что Mi 11 получит поддержку Wi-Fi 4K QAM, что означает более стабильную связь между телефоном и роутером, полосу пропускания 160 Гц и скорость до 3,5 Гбит/с. Конечно, это всего лишь теоретические значения и достичь их в реальных условиях будет не так и просто, однако приятно знать, что Xiaomi пытается сделать свои флагманские устройства передовыми во всех аспектах.

gsmarena.com

Ожидается, что стартовая цена Xiaomi Mi 11 будет немного выше, чем у Xiaomi Mi 10. Вчера стало известно, что базовая комплектация устройства обойдётся в $688.



