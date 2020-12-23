Внедрение 5G сократит интервал движения поездов пекинского метро на 10 %

Китайские метростроители тоже видят выгоды от внедрения сотовой связи пятого поколения. Утверждается, что технология 5G повысит безопасность и эффективность движения поездов. Более того, в часы наивысшей загрузки минимальный интервал движения можно будет сократить более чем на 10 %. Этим и другими вопросами займётся открытый на днях Пекинский институт совместных инноваций для железнодорожного транспорта.

Новое исследовательское учреждение планирует открыть пять инновационных центров: интеллектуальные поезда, интеллектуальное управление, искусственный интеллект, облачные вычисления и большие данные, а также сети связи. В настоящее время проводятся исследования в области систем управления эксплуатацией, диспетчерского управления и обслуживания пассажиров, эксплуатации и технического обслуживания, а также производства оборудования.

Реализовывать новые перспективные проекты планируется в ходе строительства первой демонстрационной линии умного метро в Пекине. Это будет ветка метро на базе западного участка 11-й линии, которая будет построена к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине.

В будущем Пекин также создаст кредитную систему для транзитных железнодорожных пассажиров и сократит время входа и выхода пассажиров за счет распознавания лиц и других технологий, говорится в сообщении. Захватывающие и одновременно пугающие технологии. Человек больше не безликий участник многотысячного людского потока. Системы контроля будут мгновенно связывать каждого со всей его историей, какой бы она ни была.



