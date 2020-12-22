Представлен Hisense A7 — первый в мире 5G-смартфон с чёрно-белым экраном

Представлен уникальный смартфон Hisense A7 5G: это первый в мире аппарат с поддержкой мобильных сетей пятого поколения, оборудованный чёрно-белым дисплеем на электронной бумаге E Ink.

Новинка наделена 6,7-дюймовым монохромным экраном с пиксельной плотностью 300 PPI (точек на дюйм). Установлена операционная система Android 10 со специально адаптированным пользовательским интерфейсом.

«Сердце» смартфона — процессор Unisoc Tiger T7510. Чип содержит восемь ядер с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель PowerVR GM 9444 и модем 5G с поддержкой NSA/SA.

Объём оперативной памяти составляет 6 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 128 Гбайт. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4770 мА·ч с 18-ваттной быстрой подзарядкой.

Спереди и сзади находятся одинарные камеры, но их разрешение не уточняется. Зато упомянута возможность распознавания пользователей по лицу. Кроме того, предусмотрен тыльный дактилоскопический сканер.

Новинка ориентирована на чтение электронных книг и документов. Приобрести необычный аппарат можно будет за $300.



