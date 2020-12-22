Результаты Samsung Galaxy A32 на чипе MediaTek Dimensity 720 нашлись в базе Geekbench

Samsung с каждым поколением постепенно улучшает характеристики смартфонов серии Galaxy A. По всей видимости, грядущий Galaxy A32 продолжит эту тенденцию. Смартфон был замечен в базе данных популярного бенчмарка Geekbench, где продемонстрировал заметный прирост производительности в сравнении с предшественником.

Результаты Samsung Galaxy A32 на чипе MediaTek Dimensity 720 нашлись в базе Geekbench

notebokcheck.net

Предшествующий смартфон Galaxy A31 основан на процессоре MediaTek Helio P65. Он набирает в GeekBench 351 и 1257 в одноядерном и многоядерном тестах соответственно. В то же время для Galaxy A32, в основу которого ляжет чип Dimensity 720, эти показатели составляют 478 и 1595 баллов, что соответствует 30-процентному приросту производительности. Кроме того, грядущий доступный смартфон получит обновлённый дизайн, соответствующий актуальному модельному ряду Samsung. В остальном, технические характеристики устройства пока не раскрыты, однако предполагается, что основная камера сможет похвастаться 48-Мп главным датчиком.

Результаты Samsung Galaxy A32 на чипе MediaTek Dimensity 720 нашлись в базе Geekbench

notebokcheck.net

Стоимость смартфона составит около $365. Ожидается, что он дебютирует в первом квартале 2021 года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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