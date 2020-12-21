Vivo готовит бюджетный смартфон Y31 на базе Snapdragon 662

Компания Vivo готовит к анонсу бюджетный смартфон Vivo Y31. Новинка засветилась в Google Play Console, а также была обнаружена в базе данных сразу нескольких регуляторов, сообщает ресурс Gizmochina.

Смартфон фигурирует в документах под модельным номером V2036, и по данным Google Play Console, находится под управлением операционной системы Android 11. Там же сообщается, что в качестве основы аппарат использует чипсет Snapdragon 662 с графической подсистемой Adreno 610 и 4 Гбайт оперативной памяти.

Vivo Y31 оснащён дисплеем с FHD+ с разрешением 1080 ? 2408 пикселей и каплевидным вырезом под фронтальную камеру. К сожалению, информации о размерах экрана, объёме постоянной памяти, ёмкости батареи устройства и конфигурации камер техническая документация не содержит.

К настоящему моменту новинка уже прошло сертификацию у индийского регулятора BIS, таиландского NBTC, сингапурского IMDA, а также оказалась зарегистрирована в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Исходя из этого можно предположить, что устройство будет анонсировано как минимум на рынках этих стран.



