Наушники Samsung Galaxy Buds Pro получат многоуровневую систему шумоподавления

Интернет-источники обнародовали новые подробности о полностью беспроводных наушниках погружного типа Galaxy Buds Pro, которые компания Samsung, как ожидается, анонсирует 14 января — вместе с флагманскими смартфонами семейства Galaxy S21.

Как уже говорилось, новинка получит систему активного шумоподавления. Теперь стало известно, что для неё будут предусмотрены несколько уровней эффективности, что позволит пользователям выбрать наиболее подходящий для себя вариант.

В нескольких режимах также сможет функционировать и система Ambient Sound, позволяющая одновременно прослушивать музыку и слышать звуки окружающей среды.

Упомянута функция Voice Detection: она позволит автоматически включать систему Ambient Sound в том случае, если пользователь начинает говорить. Таким образом, владельцу наушников не придётся вручную активировать этот режим для ведения бесед.

Наконец, упомянуты средства пространственного звучания 3D Spatial Audio с определением положения головы. По предварительным данным, этот инструмент будет доступен только на устройствах под управлением Android 11 с фирменным интерфейсом Samsung OneUI.

Наушники предстанут в серебристом, светло-фиолетовом и чёрном цветовых исполнениях. Время автономной работы с учётом промежуточных подзарядок от футляра составит до 22 часов. Ожидаемая цена — 200 долларов США .



