Киевстар повышает стоимость тарифов мобильной связи и домашнего интернета

Киевстар с 1 января 2021 года поднимает цену на домашний интернет и некоторые тарифы мобильной связи. В некоторых случаях стоимость возросла почти вдвое.

Украинские мобильные операторы Vodafon и Киевстар решили «порадовать» своих клиентов и в новом году увеличить стоимость на некоторые тарифы мобильной связи и домашнего интернета.

Учитывая, что оператор не предоставляет полный список изменений, а проводит индивидуальную рассылку объявлений лично каждому клиенту, пока невозможно сказать, где и как поднимется цена.

Но некоторые пользователи Киевстара уже получили соответствующие сообщения:

Ранее представители компании сообщили, что обновление стоимости произойдет в тарифах «Киевстар ТВ», «Домашний Интернет» и «Все вместе», и контрактных тарифах, запущенных три года назад и ранее.

Все клиенты, в чьем тарифе произойдут перемены, получат уведомительное письмо за 7 дней до повышения стоимости. При желании пользователи могут сменить тариф, но это не гарантирует, что в скором времени и его цена не изменится.

Например, тариф «Безлим» стоит 95 гривен, а с нового года его стоимость составит 175 гривен – повышение почти в два раза.