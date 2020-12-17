Качественные рендеры не оставляют секретов дизайна смартфона Samsung Galaxy A72 5G

На платформе Voice опубликованы рендеры, со всех сторон демонстрирующие смартфон среднего уровня Samsung Galaxy A72 5G с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Эта модель, как ожидается, поступит в продажу в первой половине наступающего года.

Аппарат оборудован экраном Infinity-O с небольшим отверстием по центру в верхней части под одинарную фронтальную камеру. Применена традиционная плоская панель размером 6,7 дюйма по диагонали. Матрица, вероятно, обладает разрешением Full HD+.

В задней части установлена четверная камера: оптические блоки и вспышка заключены в область прямоугольной формы с закруглёнными углами. Дактилоскопический сканер не просматривается — скорее всего, он встроен непосредственно в область экрана.

Указаны габариты устройства — 165 ? 77,4 ? 8,1 мм (9,9 мм с учётом выступающего блока камер). Предусмотрены 3,5-мм гнездо для наушников и симметричный порт USB Type-C.

Ходят слухи, что «сердцем» смартфона послужит процессор Exynos 1080. Чип включает ядра ARM Cortex-A78 и ARM Cortex-A55, графический ускоритель Mali-G78 MP10 и модем 5G со скоростью передачи данных до 5,1 Гбит/с.

Цена Galaxy A72 5G ожидается на уровне 600 долларов США.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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