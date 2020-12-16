Samsung Galaxy Note 20 получили стабильную прошивку One UI 3.0 на Android 11

Пару недель назад Samsung начала выпуск стабильной прошивки One UI 3.0 на базе Android 11 для смартфонов серии Galaxy S20. Теперь компания начала развёртывание свежего ПО для устройств семейства Galaxy Note 20. Ещё на выходных новую прошивку получили пользователи американского сотового оператора AT&T.

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Обновление «весит» 2,5 Гбайт и содержит обновление системы безопасности Google , датируемое декабрём текущего года. К сожалению, пользователям из других регионов придётся немного подождать. Ранее сообщалось, что жители Европы и Азии получат новую прошивку в январе. После Note 20 One UI 3.0 на базе Android 11 получат Galaxy Fold, Note 10 и S10. Ожидается, что пользователи S20 FE смогут обновить свои смартфоны до новейшей версии ПО лишь через пару месяцев.

gizmochina.com

Напомним, что смартфоны Samsung серии Galaxy Note 20 могут стать последними представителями семейства. Уже подтверждено, что Galaxy S21 Ultra получит поддержку стилуса S-Pen, что сделает дальнейшую разработку серии Galaxy Note нецелесообразной. Предполагается, что поддержку стилуса получат и некоторые складные устройства компании.



