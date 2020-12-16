Cмарт-часы Imilab KW66 с поддержкой мониторинга ЧСС и длительным временем работы сейчас доступны со скидкой за $29,99

Imilab, бренд Xiaomi, специализирующийся на производстве умной электроники, включая устройства для умного дома, выпустил бюджетные смарт-часы Imilab KW66 для поклонников здорового образа жизни и физической активности.

Носимое устройство оснащено круглым сенсорным TFT-экраном диаметром 1,28 дюйма с разрешением 240 ? 240 точек (265 ppi), защищённым от царапин 3D-стеклом. Циферблат гаджета можно подбирать по своему вкусу, загружая понравившийся вариант.

Смарт-часы Imilab KW66 заключены в прочный корпус из цинкового сплава с IML-покрытием задней крышки, предотвращающим окисление и выцветание, а также защищающим от царапин и пыли. Толщина корпуса — 12,7 мм, вес — 54 г (с ремешком). Ширина ремешка — 22 мм. В смарт-часах используется чип RTL8762C.

Для любителей физической активности в Imilab KW66 есть поддержка 13 видов спорта, включая бег, ходьбу, езду на велосипеде, альпинизм, тренировку со скакалкой, теннис, бейсбол, бадминтон, настольный теннис, баскетбол, футбол, регби и йогу. С учётом того, что смарт-часы обладают защитой от влаги и пыли согласно стандарту IP68, их можно смело брать с собой на занятия на открытом воздухе в любую погоду.

С помощью Imilab KW66 можно отслеживать показатели жизнедеятельности организма пользователя, включая круглосуточный мониторинг сердечного ритма, а также качество сна.

Благодаря поддержке Bluetooth 5.0 носимое устройство обеспечивает возможность получать уведомления о звонках на мобильный телефон или из социальных сетей, включая Facebook и Twitter , а также мессенджера WhatsApp или Skype. Смарт-часы совместимы с устройствами под управлением Android 5.1 и выше и iOS 9 и выше.

Аккумулятор ёмкостью 340 мА·ч обеспечивает до 30 дней автономной работы устройства в режиме ожидания или до 15 дней при ежедневном использовании.

Стоимость смарт-часов Imilab KW66 с учётом скидки на старте продаж при указании промокода EUHA10 — $29,99.



