Samsung опровергла слухи о прекращении производства устройств серии Galaxy Note

По сообщениям сетевых источников, компания Samsung не намерена прекращать выпуск новых устройств серии Galaxy Note. Об этом сообщило крупнейшее южнокорейское информагентство Yonhap News со ссылкой на слова собственного источника, который подтвердил, что в следующем году серия флагманских фаблетов будет обновлена новыми моделями.

«Мы готовимся выпустить новые устройства серии Galaxy Note в следующем году», — сказал представитель компании Samsung, пожелавший сохранить анонимность.

В последнее время появились слухи о том, что Samsung планирует отказаться от выпуска новых фаблетов серии Galaxy Note, которые выделяются на фоне других устройств компании благодаря поддержке управления с помощью фирменного стилуса S-Pen. Предполагалось, что южнокорейская компания сосредоточится на создании новых моделей смартфонов с гибким дисплеем Galaxy Z и устройств серии Galaxy S. Теперь же получается, что как минимум в следующем году на рынке появятся новые устройства Galaxy Note.

На этой неделе глава мобильного подразделения Samsung Ро Тхэ Мун (Roh Tae-moon) поделился с журналистами планами компании на следующий год, отметив, что поддержка фирменных стилусов S-Pen перестанет быть эксклюзивной для устройств Galaxy Note и станет доступна в другой продукции. По мнению экспертов, в первую очередь Samsung реализует поддержку S-Pen во флагманском аппарате Galaxy S21, который, как ожидается, дебютирует в январе 2021 года.

Напомним, первые устройства серии Galaxy Note были представлены в 2011 году. Обычно Samsung анонсирует новые модели устройств Note во второй половине года.



