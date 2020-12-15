Представлены смарт-часы Amazfit GTS 2e и GTR 2e, которые способны проработать до 45 дней и стоят $120

Представлены смарт-часы Amazfit GTS 2e и GTR 2e, которые способны проработать до 45 дней и стоят $120

Марка Huami, которую поддерживает китайская компания Xiaomi, представила доступные наручные смарт-часы Amazfit GTS 2e и GTR 2e, продажи которых начнутся до конца текущего месяца.

Анонсированные новинки — это упрощённые версии умных хронометров Amazfit GTS 2 и GTR 2, дебютировавших в сентябре. С подробными характеристиками этих устройств можно ознакомиться в нашем материале.

От ранее вышедших версий новинки отличаются отсутствием поддержки Wi-Fi. Благодаря этому, впрочем, увеличилось время автономной работы. Так, модель Amazfit GTS 2e теперь способна функционировать на одной подзарядке до 14 суток как умные часы, или до 24 суток в режиме обычных часов (Basic Watch). У модификации Amazfit GTR 2e эти показатели достигают 24 и 45 суток соответственно.

Представлены смарт-часы Amazfit GTS 2e и GTR 2e, которые способны проработать до 45 дней и стоят 0

Модель Amazfit GTS 2e оснащена прямоугольным 1,65-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 348 ? 442 точки, а версия Amazfit GTR 2e — круглым 1,39-дюймовым дисплеем с разрешением 454 ? 454 пикселя.

Обе новинки могут отслеживать частоту сердечных сокращений (ЧСС) в круглосуточном режиме и уровень насыщения крови кислородом. Цена устройств — приблизительно 120 долларов США.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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