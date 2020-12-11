Viber запускает новое приложение для обмена документами между компаниями и клиентами

Viber сообщил о запуске функции File Sharing, которая позволит компаниям, пользующимся "вайбером" для отправки бизнес-сообщений, обмениваться документами со своими клиентами.

Таким образом, благодаря этому приложению компании смогут посылать своим клиентам выписки по банковским счетам, чеки, гарантийные документы и другие виды документации непосредственно в Viber. Никакие ссылки на другие источники коммуникации уже не будут нужны.

Такой обмен документами будет двусторонним. Клиенты компаний также смогут обмениваться с компаниями своей информацией. Это максимально упростит общение между компаниями и клиентами

При этом Viber гарантирует, что такой обмен информацией будет максимально конфиденциальным и скрытым от посторонних глаз.

"Все документы защищены сквозным шифрованием по умолчанию — у Viber нет доступа к информации, передаваемой в сообщениях и файлах", - говорится в сообщении.

Новое приложение File Sharing поддерживает передачу в разных форматах: как в наиболее распространенных, так и в графических или текстовых, которые встречаются реже. Таким образом, передача будет доступна в форматах: .doc, .docx, .pdf, .xls, .xslx, а также .txt, .rtf, .dot, .dotx, .odt, odf, .fodt, .info, .xps, .pdax, .eps.

Есть лишь одно ограничение – в размере документа. Его размер не должен превышать 25 мегабайт.

Напомним, ПриватБанк запустил услугу перевода денег через Viber. Теперь украинцы могут перевести друг другу деньги, указав номер карточки в соответствующем приложении.