В основу доступного смартфона Samsung Galaxy M12 лягут чип Exynos 850 и ОС Android 11

Уже сообщалось, что компания Samsung в скором времени анонсирует смартфон среднего уровня Galaxy M12 с мощным аккумулятором. Сегодня этот аппарат «засветился» в популярном бенчмарке Geekbench, который раскрыл ряд ранее неизвестных характеристик.

В тесте, в частности, указано, что в основу новинки, имеющей кодовое обозначение SM-M127F, лёг фирменный процессор Exynos 850. Он содержит восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A55 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель Mali-G52 и модем 4G/LTE.

Показавшаяся в Geekbench модификация Galaxy M12 была снабжена 3 Гбайт оперативной памяти, но в продажу поступят версии и с другим объёмом ОЗУ. На устройство изначально установлена операционная система Android 11.

Информация о смартфоне уже появилась на сайтах ряда сертификационных организаций, включая Bluetooth SIG и Wi-Fi Alliance. Аппарату приписывают наличие дисплея Infinity-V с диагональю 6,55 дюйма, фронтальной 8-мегапиксельной камеры и четверной основной камеры в конфигурации 13 + 5 + 2 + 2 млн пикселей.

Известно также, что питание обеспечит батарея ёмкостью 7000 мА·ч с подзарядкой через порт USB Type-C. Для подключения наушников будет предусмотрено стандартное 3,5-мм гнездо.



