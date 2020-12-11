В основу доступного смартфона Samsung Galaxy M12 лягут чип Exynos 850 и ОС Android 11

В основу доступного смартфона Samsung Galaxy M12 лягут чип Exynos 850 и ОС Android 11

Уже сообщалось, что компания Samsung в скором времени анонсирует смартфон среднего уровня Galaxy M12 с мощным аккумулятором. Сегодня этот аппарат «засветился» в популярном бенчмарке Geekbench, который раскрыл ряд ранее неизвестных характеристик.

В тесте, в частности, указано, что в основу новинки, имеющей кодовое обозначение SM-M127F, лёг фирменный процессор Exynos 850. Он содержит восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A55 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель Mali-G52 и модем 4G/LTE.

Показавшаяся в Geekbench модификация Galaxy M12 была снабжена 3 Гбайт оперативной памяти, но в продажу поступят версии и с другим объёмом ОЗУ. На устройство изначально установлена операционная система Android 11.

В основу доступного смартфона Samsung Galaxy M12 лягут чип Exynos 850 и ОС Android 11

Информация о смартфоне уже появилась на сайтах ряда сертификационных организаций, включая Bluetooth SIG и Wi-Fi Alliance. Аппарату приписывают наличие дисплея Infinity-V с диагональю 6,55 дюйма, фронтальной 8-мегапиксельной камеры и четверной основной камеры в конфигурации 13 + 5 + 2 + 2 млн пикселей.

Известно также, что питание обеспечит батарея ёмкостью 7000 мА·ч с подзарядкой через порт USB Type-C. Для подключения наушников будет предусмотрено стандартное 3,5-мм гнездо.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Samsung действительно разрабатывает 600-Мп камеру для смартфоновSamsung действительно разрабатывает 600-Мп камеру для смартфонов
Xiaomi придумала смартфон с двумя экранами, один из которых сворачиваетсяXiaomi придумала смартфон с двумя экранами, один из которых сворачивается
Fitbit заменит все проданные умные часы Sense из-за проблемы с датчиком ЭКГFitbit заменит все проданные умные часы Sense из-за проблемы с датчиком ЭКГ
SIM Check: Киевстар предлагает бизнесу решение для предотвращения мошенничестваSIM Check: Киевстар предлагает бизнесу решение для предотвращения мошенничества
Samsung Galaxy S21+ и S21 Ultra впервые показались на живом фотоSamsung Galaxy S21+ и S21 Ultra впервые показались на живом фото
Блок рекламы


Похожие новости
Патент проливает свет на смартфон-раскладушку Samsung с двумя многомодульными камерамиПатент проливает свет на смартфон-раскладушку Samsung с двумя многомодульными камерами
Samsung Galaxy S21+ и S21 Ultra впервые показались на живом фотоSamsung Galaxy S21+ и S21 Ultra впервые показались на живом фото
В оснащение смартфона Nokia 5.4 войдут четверная камера и чип Snapdragon 662В оснащение смартфона Nokia 5.4 войдут четверная камера и чип Snapdragon 662
Новый смартфон Nokia начального уровня получит одинарную камеру и ОС Android 10Новый смартфон Nokia начального уровня получит одинарную камеру и ОС Android 10
Samsung действительно разрабатывает 600-Мп камеру для смартфоновSamsung действительно разрабатывает 600-Мп камеру для смартфонов
Samsung представила Galaxy A12 и A02S — бюджетные смартфоны с большими экранами, множеством камер и ёмкими батареямиSamsung представила Galaxy A12 и A02S — бюджетные смартфоны с большими экранами, множеством камер и ёмкими батареями
Новый 5G-смартфон Samsung на платформе Snapdragon 750G предстал в GeekbenchНовый 5G-смартфон Samsung на платформе Snapdragon 750G предстал в Geekbench
Регулятор рассекретил внешность смартфона Xiaomi Redmi Note 10Регулятор рассекретил внешность смартфона Xiaomi Redmi Note 10
Google обвинили в использовании мобильного интернет-трафика на Android-устройствах без разрешения пользователейGoogle обвинили в использовании мобильного интернет-трафика на Android-устройствах без разрешения пользователей
Смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra получит поддержку пера S PenСмартфон Samsung Galaxy S21 Ultra получит поддержку пера S Pen
Последние новости
Подгружаем последние новости