Патент проливает свет на смартфон-раскладушку Samsung с двумя многомодульными камерами

В следующем году ожидается выход нового смартфона Samsung с гибким дисплеем, выполненного в формате классической раскладушки. Опубликованный в Интернете патент позволяет получить представление о том, какими конструктивными особенностями может обладать готовящийся аппарат.

Ресурс LetsGoDigital сообщает, что документ с описанием новинки обнародован на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO).

Одной из особенностей устройства станет усовершенствованное крепление верхней и нижней половинок корпуса, которое позволит им складываться без зазора. На иллюстрациях видно, что над основным гибким дисплеем расположатся многомодульная камера и некие дополнительные датчики.

На внешней стороне устройства разместится крупный вспомогательный экран квадратной формы. Над ним будет установлена ещё одна многомодульная камера, содержащая не менее трёх блоков с датчиками изображений.

Среди прочего стоит выделить боковые физические кнопки управления и симметричный порт USB Type-C. Стандартное 3,5-миллиметровое гнездо для наушников не предусмотрено.



