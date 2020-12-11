Патент проливает свет на смартфон-раскладушку Samsung с двумя многомодульными камерами

Патент проливает свет на смартфон-раскладушку Samsung с двумя многомодульными камерами

В следующем году ожидается выход нового смартфона Samsung с гибким дисплеем, выполненного в формате классической раскладушки. Опубликованный в Интернете патент позволяет получить представление о том, какими конструктивными особенностями может обладать готовящийся аппарат.

Ресурс LetsGoDigital сообщает, что документ с описанием новинки обнародован на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO).

Одной из особенностей устройства станет усовершенствованное крепление верхней и нижней половинок корпуса, которое позволит им складываться без зазора. На иллюстрациях видно, что над основным гибким дисплеем расположатся многомодульная камера и некие дополнительные датчики.

Патент проливает свет на смартфон-раскладушку Samsung с двумя многомодульными камерами

На внешней стороне устройства разместится крупный вспомогательный экран квадратной формы. Над ним будет установлена ещё одна многомодульная камера, содержащая не менее трёх блоков с датчиками изображений.

Патент проливает свет на смартфон-раскладушку Samsung с двумя многомодульными камерами

Среди прочего стоит выделить боковые физические кнопки управления и симметричный порт USB Type-C. Стандартное 3,5-миллиметровое гнездо для наушников не предусмотрено.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Samsung действительно разрабатывает 600-Мп камеру для смартфоновSamsung действительно разрабатывает 600-Мп камеру для смартфонов
Xiaomi придумала смартфон с двумя экранами, один из которых сворачиваетсяXiaomi придумала смартфон с двумя экранами, один из которых сворачивается
Fitbit заменит все проданные умные часы Sense из-за проблемы с датчиком ЭКГFitbit заменит все проданные умные часы Sense из-за проблемы с датчиком ЭКГ
SIM Check: Киевстар предлагает бизнесу решение для предотвращения мошенничестваSIM Check: Киевстар предлагает бизнесу решение для предотвращения мошенничества
Samsung Galaxy S21+ и S21 Ultra впервые показались на живом фотоSamsung Galaxy S21+ и S21 Ultra впервые показались на живом фото
Блок рекламы


Похожие новости
Xiaomi придумала смартфон с двумя экранами, один из которых сворачиваетсяXiaomi придумала смартфон с двумя экранами, один из которых сворачивается
Samsung Galaxy S21+ и S21 Ultra впервые показались на живом фотоSamsung Galaxy S21+ и S21 Ultra впервые показались на живом фото
Samsung действительно разрабатывает 600-Мп камеру для смартфоновSamsung действительно разрабатывает 600-Мп камеру для смартфонов
Xiaomi представила Redmi Note 9 4G и Note 9 5G — бюджетные смартфоны с большими экранами, ёмкими батареями и 48-Мп камерамиXiaomi представила Redmi Note 9 4G и Note 9 5G — бюджетные смартфоны с большими экранами, ёмкими батареями и 48-Мп камерами
Samsung представила Galaxy A12 и A02S — бюджетные смартфоны с большими экранами, множеством камер и ёмкими батареямиSamsung представила Galaxy A12 и A02S — бюджетные смартфоны с большими экранами, множеством камер и ёмкими батареями
Xiaomi хочет оснастить гибкий смартфон-книжку двумя экранами и выдвижной камеройXiaomi хочет оснастить гибкий смартфон-книжку двумя экранами и выдвижной камерой
Новый 5G-смартфон Samsung на платформе Snapdragon 750G предстал в GeekbenchНовый 5G-смартфон Samsung на платформе Snapdragon 750G предстал в Geekbench
Смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra получит поддержку пера S PenСмартфон Samsung Galaxy S21 Ultra получит поддержку пера S Pen
Samsung представила доступный смартфон Galaxy M21s с улучшенными камерамиSamsung представила доступный смартфон Galaxy M21s с улучшенными камерами
Представлен новый складной смартфон Samsung W21 5GПредставлен новый складной смартфон Samsung W21 5G
Последние новости
Подгружаем последние новости