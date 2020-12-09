Смартфон Moto G Stylus (2021) со стилусом показался на Amazon раньше времени

Смартфон Moto G Stylus (2021) со стилусом показался на Amazon раньше времени

Спустя месяц после того, как появились первые подробности о смартфоне Moto G Stylus (2021), крупнейший онлайн-ретейлер Amazon, не дожидаясь официального анонса, добавил новинку в ассортимент своих товаров. Кроме того, он также опубликовал несколько официальных рендеров устройства. На утечку обратил внимание ресурс PhoneArena. Страница с устройством к моменту публикации уже была удалена.

Moto G Stylus (2021) придёт на смену оригинальной модели Moto G Stylus, выпущенной в начале текущего года. Новинка оснащена 6,8-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+. Опубликованные изображения аппарата подтверждают, что смартфон получит экран с перфорацией под фронтальную камеру. Такое же решение можно встретить, например, у модели Moto G9 Plus.

Смартфон Moto G Stylus (2021) со стилусом показался на Amazon раньше времени

Особенность Moto G Stylus (2021), как и оригинальной модели, является входящее в комплект специальное электронное перо. Кроме того, новинке приписывают квадромодуль основной камеры с главным сенсором на 48 Мп. В помощь к нему якобы выделены 8-Мп датчик с широкоугольным объективном, 2-Мп сенсор глубины сцены, а также 2-Мп макрокамера. Спереди расположен глазок 16-Мп камеры. По поводу официальных спецификаций камер пока ничего неизвестно, однако опубликованные Amazon изображения подтверждают озвученную конфигурацию.

Смартфон Moto G Stylus (2021) со стилусом показался на Amazon раньше времени

Основной для Moto G Stylus (2021) будет служить чипсет Qualcomm Snapdragon 675, работающий в паре с 4 Гбайт ОЗУ. В качестве стандарта новинка предложит 128 Гбайт постоянной памяти. В указанных Amazon спецификациях также сообщается, что Moto G Stylus (2021) оснащён батарей ёмкостью 4000 мА·ч и работает под управлением операционной системы Android 10.

Официальный анонс смартфона Moto G Stylus (2021) стоится где-то в первом квартале 2021 года. Новинка будет представлена в двух цветах: Aurora White и Aurora Black. Официальная стоимость устройства пока неизвестна, однако цена оригинальной версии на старте продаж составляла $299. Amazon выставил на Moto G Stylus (2021) ценник в $341, но его не следует принимать в качестве официальной стоимости.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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