Xiaomi придумала смартфон с двумя экранами, один из которых сворачивается

Xiaomi придумала смартфон с двумя экранами, один из которых сворачивается

Компания Xiaomi предложила очередной вариант смартфона, в конструкции которого используется гибкий дисплей. Описание устройства обнародовано на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO).

Ресурс LetsGoDigital представил концептуальные рендеры аппарата, созданные при участии Concept Creator. Изображения дают представление о конструкции необычного устройства.

Xiaomi придумала смартфон с двумя экранами, один из которых сворачивается

По задумке Xiaomi, смартфон будет оснащён двумя дисплеями — фронтальным и тыльным. Причём основной лицевой экран сможет вытягиваться из корпуса, благодаря чему владельцы смогут трансформировать аппарат в небольшой планшетный компьютер.

Xiaomi придумала смартфон с двумя экранами, один из которых сворачивается

Вытягивать основной экран пользователи смогут на нужную длину: его полезная площадь в крайнем состоянии будет увеличиваться практически в два раза. Специальный механизм при этом обеспечит устойчивость.

Xiaomi придумала смартфон с двумя экранами, один из которых сворачивается

Благодаря тыльному дисплею отпадёт необходимость в применении фронтальной камеры: снимать автопортреты владельцы смогут на основную многомодульную камеру, используя задний экран в качестве видоискателя.

Увы, пока предложенный дизайн существует только на бумаге. Компания Xiaomi планы по созданию коммерческой версии устройства не раскрывает.

Xiaomi придумала смартфон с двумя экранами, один из которых сворачивается


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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