SIM Check: Киевстар предлагает бизнесу решение для предотвращения мошенничества
Киевстар предлагает микрофинансовым организациям (МФО) и банкам проверять информацию о замене SIM-карты предоплаченной связи. Об этом говорится в сообщении компании.
Как работает SIM Check
С помощью специального программного обеспечения заказчики могут получать информацию от Киевстар в режиме реального времени. Услуга разработана в том числе для защиты владельцев «финансовых» номеров телефонов.
Суть услуги:
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Финансовые учреждения, с которыми сотрудничает Киевстар, направляют запрос по номерам телефонов, по которым оформляется онлайн кредит, или проводится другая финансовая операция.
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Киевстар проверяет, перевипускалась ли SIM-карта по этому номеру телефона, и за какой период.
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Киевстар строго придерживается законов «О персональных данных» и «Об информации» и не передает информацию об абонентах третьим лицам.
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Банк или МФО получает только конкретный телеком-показатель — факт смены SIM-карты.
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Добавляя полученную информацию о смене SIM-карты в свои правила или алгоритмы, банк или МФО могут определить мошенническую операцию и заблокировать ее, и сохранить средства клиентов.
Преимущества SIM Check
- Дополнительная проверка для более эффективной борьбы с мошенничеством;
- Дополнительная степень защиты клиентов банка и МФО от неправомерных действий;
- Снижение уровня проблемной задолженности и негативных отзывов,
- Стоимость сервиса не зависит от типа или размера бизнеса, а зависит от количества обращений по данным.