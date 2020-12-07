SIM Check: Киевстар предлагает бизнесу решение для предотвращения мошенничества

Киевстар предлагает микрофинансовым организациям (МФО) и банкам проверять информацию о замене SIM-карты предоплаченной связи. Об этом говорится в сообщении компании.

SIM Check: Киевстар предлагает бизнесу решение для предотвращения мошенничества

Как работает SIM Check

С помощью специального программного обеспечения заказчики могут получать информацию от Киевстар в режиме реального времени. Услуга разработана в том числе для защиты владельцев «финансовых» номеров телефонов.

Суть услуги:

  • Финансовые учреждения, с которыми сотрудничает Киевстар, направляют запрос по номерам телефонов, по которым оформляется онлайн кредит, или проводится другая финансовая операция.

  • Киевстар проверяет, перевипускалась ли SIM-карта по этому номеру телефона, и за какой период.

  • Киевстар строго придерживается законов «О персональных данных» и «Об информации» и не передает информацию об абонентах третьим лицам.

  • Банк или МФО получает только конкретный телеком-показатель — факт смены SIM-карты.

  • Добавляя полученную информацию о смене SIM-карты в свои правила или алгоритмы, банк или МФО могут определить мошенническую операцию и заблокировать ее, и сохранить средства клиентов.

Преимущества SIM Check

  • Дополнительная проверка для более эффективной борьбы с мошенничеством;
  • Дополнительная степень защиты клиентов банка и МФО от неправомерных действий;
  • Снижение уровня проблемной задолженности и негативных отзывов,
  • Стоимость сервиса не зависит от типа или размера бизнеса, а зависит от количества обращений по данным.

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