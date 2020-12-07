SIM Check: Киевстар предлагает бизнесу решение для предотвращения мошенничества

Киевстар предлагает микрофинансовым организациям (МФО) и банкам проверять информацию о замене SIM-карты предоплаченной связи. Об этом говорится в сообщении компании.

Как работает SIM Check

С помощью специального программного обеспечения заказчики могут получать информацию от Киевстар в режиме реального времени. Услуга разработана в том числе для защиты владельцев «финансовых» номеров телефонов.

Суть услуги:

Финансовые учреждения, с которыми сотрудничает Киевстар, направляют запрос по номерам телефонов, по которым оформляется онлайн кредит, или проводится другая финансовая операция.

Киевстар проверяет, перевипускалась ли SIM-карта по этому номеру телефона, и за какой период.

Киевстар строго придерживается законов «О персональных данных» и «Об информации» и не передает информацию об абонентах третьим лицам.

Банк или МФО получает только конкретный телеком-показатель — факт смены SIM-карты.

Добавляя полученную информацию о смене SIM-карты в свои правила или алгоритмы, банк или МФО могут определить мошенническую операцию и заблокировать ее, и сохранить средства клиентов.

Преимущества SIM Check