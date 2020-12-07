В оснащение смартфона Nokia 5.4 войдут четверная камера и чип Snapdragon 662

Мы уже сообщали, что компания HMD Global готовит к выпуску смартфон среднего уровня Nokia 5.4. Сегодня сетевые источники опубликовали подробные технические характеристики этого устройства.

Reuters

В основу аппарата, согласно обнародованным данным, положен процессор Qualcomm Snapdragon 662. Чип объединяет восемь ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель Adreno 610 и сотовый модем Snapdragon X11 LTE .

Размер дисплея составит 6,39 дюйма по диагонали, разрешение — 1520 ? 720 точек, или HD+. Сказано о наличии 16-мегапиксельной фронтальной камеры и четверной основной камеры, содержащей датчики на 48 и 6 млн пикселей, а также пару 2-мегапиксельных сенсоров.

В арсенале новинки — 4 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт, слот microSD, дактилоскопический сканер, порт USB Type-C и стандартное 3,5-миллиметровое гнездо для наушников.

Смартфон заключён в корпус с габаритами 160,97 x 75,99 x 8,70 мм, вес составляет 182 г. Применена операционная система Android 10. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч.

Презентация Nokia 5.4 состоится в ближайшее время. Смартфон выйдет в нескольких цветовых исполнениях, включая синий и пурпурный.



