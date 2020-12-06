Новый смартфон Nokia начального уровня получит одинарную камеру и ОС Android 10

В базе Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) появились сведения о новом бюджетном смартфоне Nokia, который в скором времени анонсирует финская компания HMD Global.

Новый смартфон Nokia начального уровня получит одинарную камеру и ОС Android 10

Reuters

Аппарат имеет кодовое обозначение TA-1335. Это модель начального уровня, которая будет поставляться с операционной системой Android 10. Говорится о поддержке сотовых сетей четвёртого поколения 4G/LTE.

Новинка получит недорогую электронную начинку — процессор с четырьмя вычислительными ядрами и 2 Гбайт оперативной памяти. Флеш-модуль вместимостью 64 Гбайт пользователи смогут дополнить картой microSD.

В тыльной части располагается одинарная камера на основе 8-мегапиксельного сенсора. Фронтальная камера также способна формировать 8-мегапиксельные изображения.

Новый смартфон Nokia начального уровня получит одинарную камеру и ОС Android 10

Среди прочего упомянуто стандартное 3,5-миллиметровое гнездо для наушников. Готовящееся устройство — это довольно компактная модель, весящая 122 грамма. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью только 2500 мА·ч.

Появление информации о смартфоне в базе TENAA означает, что официальная презентация состоится в ближайшее время.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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