Старшему смартфону серии Vivo X60 приписывают новейший процессор Snapdragon 888

На китайском сертификационном сайте 3C (China Compulsory Certificate) появилась информация сразу о нескольких новых смартфонах Vivo: утверждается, что они войдут в семейство X60, информация о котором ранее уже мелькала в Интернете.

В частности, в базе 3С значатся аппараты V2046A, V2047A и V2059A. Утверждается, что они получат поддержку быстрой 33-ваттной подзарядки, но ёмкость аккумуляторов пока не раскрывается.

По неофициальной информации, новая серия смартфонов вберёт в себя три модели. Это базовая версия Vivo X60, более мощный вариант Vivo X60 Pro и наиболее дорогая модификация Vivo X60 Pro+.

Ранее говорилось, что в основу Vivo X60 Pro (а также Vivo X60) ляжет процессор Samsung Exynos 1080, содержащий восемь ядер с тактовой частотой до 2,8 ГГц, графический ускоритель Mali-G78 MP10 и модем 5G, обеспечивающий возможность передачи данных со скоростью до 5,1 Гбит/с.

Теперь стало известно, что третий представитель семейства — Vivo X60 Pro+ — получит иную аппаратную платформу. Якобы будет задействован новейший чип Qualcomm Snapdragon 888. Он объединяет одно мощное ядро Cortex-X1 с частотой до 2,84 ГГц, три производительных ядра Cortex-A78 и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A55. Кроме того, присутствуют графический ускоритель Adreno 660 и модем Snapdragon X60 5G со скоростью передачи данных до 7,5 Гбит/с.

Смартфонам серии Vivo X60 приписывают наличие дисплея с небольшим отверстием для селфи-камеры. Официальная презентация состоится в текущем месяце или в начале 2021 года.



