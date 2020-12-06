Старшему смартфону серии Vivo X60 приписывают новейший процессор Snapdragon 888

Старшему смартфону серии Vivo X60 приписывают новейший процессор Snapdragon 888

На китайском сертификационном сайте 3C (China Compulsory Certificate) появилась информация сразу о нескольких новых смартфонах Vivo: утверждается, что они войдут в семейство X60, информация о котором ранее уже мелькала в Интернете.

В частности, в базе 3С значатся аппараты V2046A, V2047A и V2059A. Утверждается, что они получат поддержку быстрой 33-ваттной подзарядки, но ёмкость аккумуляторов пока не раскрывается.

По неофициальной информации, новая серия смартфонов вберёт в себя три модели. Это базовая версия Vivo X60, более мощный вариант Vivo X60 Pro и наиболее дорогая модификация Vivo X60 Pro+.

Ранее говорилось, что в основу Vivo X60 Pro (а также Vivo X60) ляжет процессор Samsung Exynos 1080, содержащий восемь ядер с тактовой частотой до 2,8 ГГц, графический ускоритель Mali-G78 MP10 и модем 5G, обеспечивающий возможность передачи данных со скоростью до 5,1 Гбит/с.

Старшему смартфону серии Vivo X60 приписывают новейший процессор Snapdragon 888

Теперь стало известно, что третий представитель семейства — Vivo X60 Pro+ — получит иную аппаратную платформу. Якобы будет задействован новейший чип Qualcomm Snapdragon 888. Он объединяет одно мощное ядро Cortex-X1 с частотой до 2,84 ГГц, три производительных ядра Cortex-A78 и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A55. Кроме того, присутствуют графический ускоритель Adreno 660 и модем Snapdragon X60 5G со скоростью передачи данных до 7,5 Гбит/с.

Смартфонам серии Vivo X60 приписывают наличие дисплея с небольшим отверстием для селфи-камеры. Официальная презентация состоится в текущем месяце или в начале 2021 года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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