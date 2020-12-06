Fitbit заменит все проданные умные часы Sense из-за проблемы с датчиком ЭКГ

Ранее в этом году Fitbit представила флагманские умные часы Sense, позиционируя их как устройство премиум-класса, конкурирующее с Apple Watch. В них есть всё самое лучшее, что компания может предложить сегодня, включая функцию снятия электрокардиограммы.

Однако всё сложилось не лучшим образом. Компания, которая скоро будет принадлежать Google , объявила о выявлении некоторых проблем с датчиком ЭКГ, и, судя по всему, они не могут быть решены путём простого обновления программного обеспечения. Поэтому Fitbit приняла решение отозвать все проданные потребителям умные часы Sense.

В отправленных клиентам электронных письмах компания сообщает, что заменит неисправные блоки Sense на новые. При этом не было предоставлено подробностей о характере сбоя и о том, как можно удостовериться, что устройство неисправно.

В электронном письме Fitbit сообщается: «Мы определили аппаратную проблему вашего устройства, которая может повлиять на его работоспособность. Пожалуйста, верните нам часы. Для максимального удобства использования Fitbit мы бесплатно предоставляем вам замену. Сохраните все оригинальные аксессуары, такие как зарядный кабель и браслет, — на замену вы получите только само устройство».

Замену предлагается произвести с помощью почтовой пересылки. Хотя некоторые клиенты восприняли это письмо как мошенническое, Fitbit подтвердила, что обращается к пользователям, купившим Sense, и предоставляет им инструкции, как отправить умные часы, чтобы получить новое работоспособное устройство. Компания настаивает, чтобы клиенты общались по электронной почте, и не раскрывает никакую другую информацию по общедоступным каналам.



