Samsung действительно разрабатывает 600-Мп камеру для смартфонов

Авторитетный сетевой информатор, известный под псевдонимом Ice Universe, объявил в апреле этого года, что Samsung в будущем выпустит сенсоры с разрешением 600 мегапикселей, которые превзойдут возможности человеческого глаза. Теперь источник подтвердил, что такой датчик действительно находится в разработке.

Данные Ice Universe многократно подтверждались — у информатора явно имеются контакты, близкие к отделу разработки южнокорейской компании. В частности, источник первым опубликовал реальные изображения Galaxy S20 и много другой достоверной информации, поэтому его слова однозначно заслуживают внимания.

На приведённом изображении показано, сколько мог бы занимать места 600-мегапиксельный фотомодуль на смартфоне: 12 % площади задней панели, при этом блок камеры выступал бы над задней панелью смартфона на 22 мм. Если бы Samsung не изменила принципиально существующую технологию.

Но следует сказать, что сейчас наметилась тенденция к уменьшению размера светочувствительных элементов матриц Quad Bayer до 0,7 мкм, так что это уже уменьшит площадь матрицы в 1,3 раза. Более того, Samsung собирается каким-то образом задействовать в сенсоре технологию ISOCELL следующего поколения, которая якобы позволит существенно уменьшить физические размеры объектива.

Так или иначе, но вряд ли смартфоны с такими камерами появятся на рынке в следующем году. После 108-мегапиксельной матрицы, как ожидается, Samsung предложит для смартфонов 192-мегапиксельную камеру. Посмотрим, сумеют ли инженеры компании реализовать матрицу и объектив в приемлемых для производителей и потребителей смартфонов физических размерах.



