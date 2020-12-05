Samsung действительно разрабатывает 600-Мп камеру для смартфонов

Samsung действительно разрабатывает 600-Мп камеру для смартфонов

Авторитетный сетевой информатор, известный под псевдонимом Ice Universe, объявил в апреле этого года, что Samsung в будущем выпустит сенсоры с разрешением 600 мегапикселей, которые превзойдут возможности человеческого глаза. Теперь источник подтвердил, что такой датчик действительно находится в разработке.

Данные Ice Universe многократно подтверждались — у информатора явно имеются контакты, близкие к отделу разработки южнокорейской компании. В частности, источник первым опубликовал реальные изображения Galaxy S20 и много другой достоверной информации, поэтому его слова однозначно заслуживают внимания.

На приведённом изображении показано, сколько мог бы занимать места 600-мегапиксельный фотомодуль на смартфоне: 12 % площади задней панели, при этом блок камеры выступал бы над задней панелью смартфона на 22 мм. Если бы Samsung не изменила принципиально существующую технологию.

Samsung действительно разрабатывает 600-Мп камеру для смартфонов

Но следует сказать, что сейчас наметилась тенденция к уменьшению размера светочувствительных элементов матриц Quad Bayer до 0,7 мкм, так что это уже уменьшит площадь матрицы в 1,3 раза. Более того, Samsung собирается каким-то образом задействовать в сенсоре технологию ISOCELL следующего поколения, которая якобы позволит существенно уменьшить физические размеры объектива.

Samsung действительно разрабатывает 600-Мп камеру для смартфонов

Так или иначе, но вряд ли смартфоны с такими камерами появятся на рынке в следующем году. После 108-мегапиксельной матрицы, как ожидается, Samsung предложит для смартфонов 192-мегапиксельную камеру. Посмотрим, сумеют ли инженеры компании реализовать матрицу и объектив в приемлемых для производителей и потребителей смартфонов физических размерах.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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