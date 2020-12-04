Bose готовит полностью беспроводные наушники для активных пользователей

Bose готовит полностью беспроводные наушники для активных пользователей

В базе Федеральной комиссии связи США (FCC) появилась информация о новых полностью беспроводных наушниках, которые вскоре планирует анонсировать компания Bose, известный производитель аудиотехники высокого класса.

Новинка фигурирует под названием Sport Open Earbuds. Сертификационная документация даёт представление о конструкции устройства. Как можно видеть на фотографиях, наушники будут выполнены в виде независимых модулей, удерживающихся на ушных раковинах при помощи специальных дугообразных креплений.

На снимках также показано сопутствующее зарядное устройство: это небольшая площадка с держателями. Видно, что к сетевому блоку питания она подключается через разъём USB Type-A.

Bose готовит полностью беспроводные наушники для активных пользователей

Пока, к сожалению, не раскрываются технические характеристики новинки. Поэтому не ясно, получит ли она средства шумоподавления и насколько продолжительным окажется время автономной работы.

Bose готовит полностью беспроводные наушники для активных пользователей

Есть вероятность, что наушники Sport Open Earbuds предложат функции отслеживания физической активности пользователя. В нижней части модулей располагается некая кнопка управления.

Сертификация FCC означает, что официальная презентация Sport Open Earbuds не за горами. Наушники могут быть представлены в начале наступающего года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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