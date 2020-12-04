Киевстар объяснил, почему перевел абонентов на более дорогие тарифы - Kyivstar

Абоненты Киевстар начали массово получать смс-сообщения о повышение стоимости их тарифных планов. В среднем популярные тарифы мобильного оператора вырастут в цене на 15-25 гривен, однако, не все украинцы понимают, почему они должны платить больше. В пресс-службе компании объяснили причину перевода своих абонентов на более дорогие тарифы.

Киевстар объяснил, почему перевел абонентов на более дорогие тарифы

Дело в том, что часть тарифных планов уже устарела, и абонентам решили улучшить условия пользования, что повлекло за собой повышение стоимости услуг связи. С декабря абоненты получат намного больше услуг, чем раньше. При этом Киевстар оставляет в своей линейке ряд доступных тарифов, например, "Звонки для родителей", стоимость которого всего 60 гривен в месяц. И для всех абонентов также действует бесплатная услуга "Мы вместе", которая позволяет безлимитно звонить на один выбранный номер даже без пополнения счета.

Приводим ответ который нам предоставили в пресс-службе компании "Киевстар":

"Мы не переводим абонентов на другие тарифы.

Мы увеличиваем количество мегабайт или минут для звонков в части старых тарифов, которые запустили 2 года назад или позже. Ведь за это время абоненты Киевстар начали использовать почти в 3 раза больше интернета и больше разговаривать.

Почти во всех этих тарифах компания не меняла условия последние годы. Но сейчас абоненты получат значительно больше услуг. А стоимость изменится в среднем лишь на 20-25 гривен. Незначительный пересмотр цены позволит поддерживать большие инвестиции в сеть и строить 4G-покрытие в маленьких деревнях и на автодорогах.

Также абоненты старых тарифов могут самостоятельно перейти на условия любого актуального предложения. Например, для абонентов старшего возраста мы предлагаем тариф «Звонки для родителей» за 60 грн. А для всех абонентов предоплаты мы запустили бесплатную услугу «Мы вместе» - для безлимитных звонков на выбранный номер Киевстар даже без пополнения счета."

Мобильный оператор предлагает своим абонентам и другие полезные услуги: подключение электронной SIM-карты, возможность отслеживать местонахождение близких ("Маячок"), пользоваться бесплатно один день в неделю безлимитным мобильным интернетом и звонками в сети оператора, даже если закончились деньги на счету ("Счастливый день"), и другие.

Киевстар объяснил, почему перевел абонентов на более дорогие тарифы

Пересмотр тарифов поможет мобильному оператору инвестировать деньги в улучшение Сети и строительство 4G-покрытия в маленьких селах и на автодорогах, сообщили в пресс-службе Киевстар.

Напомним, одна из абонентов мобильного оператора Киевстар пожаловалась в соцсетях, что ее автоматически перевели на более дорогой тарифный план, но качество получаемых услуг ее не удовлетворяет в полном объеме.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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