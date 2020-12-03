Apple назвала мобильные приложения, ставшие самыми популярными в 2020 году

Рейтинг самых популярных и востребованных в 2020 году мобильных приложений, которые наиболее часто скачивали в App Store для iPhone и iPad, составили эксперты американской компании Apple.

В Apple назвали мобильные приложения, которые стали самыми популярными в 2020 году

Бесспорным лидером и самым скачиваемым бесплатным приложением для iOS стал сервис Zoom, который позволяет наладить качественную видеосвязь.

На втором месте по популярности оказался стриминговый сервис Disney+ в TikTok.

Замыкает тройку лидеров наиболее популярных бесплатных приложений для iPhone YouTube. Тут все понятно, смотреть «видосики» на знаменитом видеохостинге любят все без исключения.

В десятку наиболее часто скачиваемых бесплатных приложений также попали: Instagram и Facebook, Snapchat, Messenger, Gmail, Cash App, TouchRetouch, TouchRetouch.

В Apple назвали мобильные приложения, которые стали самыми популярными в 2020 году

Рейтинг самых популярных платных приложений для iPhone выглядит так: TouchRetouch, Procreate Pocket, Dark Sky Weather, Facetune, HotSchedules, AutoSleep Track Sleep, The Wonder Weeks, SkyView, Shadowrocket, Sky Guide.

Счастливые владельцы iPad чаще всего скачивали бесплатные мобильные приложения: Zoom, Disney+, YouTube, Netflix, Google Chrome, TikTok, Amazon Prime Video, Gmail, Hulu, Google Classroom. Это были бесплатные приложения.

Платные приложения для iPad в рейтинге от компании Apple выстроились в следующем порядке: Procreate, GoodNotes 5, Notability, Duet Display, Teach Your Monster, LumaFusion, Affinity Designer, Toca Hair Salon 3, Toca Life: Hospital, Toca Kitchen 2.


Шевченко Лилия, Тудей

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