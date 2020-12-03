Apple назвала мобильные приложения, ставшие самыми популярными в 2020 году

Рейтинг самых популярных и востребованных в 2020 году мобильных приложений, которые наиболее часто скачивали в App Store для iPhone и iPad , составили эксперты американской компании Apple .

Бесспорным лидером и самым скачиваемым бесплатным приложением для iOS стал сервис Zoom, который позволяет наладить качественную видеосвязь.

На втором месте по популярности оказался стриминговый сервис Disney+ в TikTok.

Замыкает тройку лидеров наиболее популярных бесплатных приложений для iPhone YouTube. Тут все понятно, смотреть «видосики» на знаменитом видеохостинге любят все без исключения.

В десятку наиболее часто скачиваемых бесплатных приложений также попали: Instagram и Facebook, Snapchat, Messenger, Gmail , Cash App, TouchRetouch, TouchRetouch.

Рейтинг самых популярных платных приложений для iPhone выглядит так: TouchRetouch, Procreate Pocket, Dark Sky Weather, Facetune, HotSchedules, AutoSleep Track Sleep, The Wonder Weeks, SkyView, Shadowrocket, Sky Guide.

Счастливые владельцы iPad чаще всего скачивали бесплатные мобильные приложения: Zoom, Disney+, YouTube, Netflix, Google Chrome , TikTok, Amazon Prime Video, Gmail , Hulu, Google Classroom. Это были бесплатные приложения.