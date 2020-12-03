Apple придётся ответить в судах Европе за умышленное замедление старых iPhone

Apple придётся ответить в судах Европе за умышленное замедление старых iPhone

По сообщениям сетевых источников, европейская организация по защите прав потребителей Euroconsumers готовится предъявить новые иски к компании Apple. В рамках этих разбирательств правозащитники намерены взыскать с американской компании €180 млн за умышленное замедление старых iPhone.

Согласно имеющимся данным, исковое заявление охватывает около 2 млн iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S и iPhone 6S Plus, владельцы которых проживают в Бельгии, Испании, Италии и Португалии. В правозащитной организации отметили, что попытки урегулировать данный вопрос с Apple во внесудебном порядке оказались безуспешными.

Если же суд встанет на сторону Euroconsumers, то каждый пользователь устройств, которые охватываются исковыми заявлениями, получит компенсацию около €60. «Потребители всё больше недовольны тем, что продукция изнашивается слишком быстро. Модели серии iPhone 6 — очень хороший пример этого», — подчеркнул представитель правозащитной организации.

Напомним, в 2017 году Apple признала, что обновление программного обеспечения, предназначенное для продления срока службы аккумуляторных батарей iPhone, также замедляло работу смартфонов. После этого Apple столкнулась с исками в разных регионах мира и выплатила многомиллионные компенсации. Компания также принесла свои извинения и удешевила замену батарей в старых iPhone.

По данным источника, иски в Бельгии и Испании будут поданы ассоциированными организациями Euroconsumers уже на этой неделе, тогда как в Италии и Португалии это случится чуть позднее.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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