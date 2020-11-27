Xiaomi представила Redmi Note 9 4G и Note 9 5G — бюджетные смартфоны с большими экранами, ёмкими батареями и 48-Мп камерами

Компания Xiaomi анонсировала смартфоны среднего уровня Redmi Note 9 4G и Redmi Note 9 5G, функционирующие под управлением операционной системы Android 10 с фирменным пользовательским интерфейсом MIUI 12.

Новинки оборудованы дисплеем на матрице IPS с диагональю 6,53 дюйма и разрешением Full HD+ (2340 ? 1080 точек). Сзади установлена тройная камера с 48-мегапиксельным основным датчиком, а также сенсорами с 8 и 2 млн пикселей.

Модель Redmi Note 9 4G несёт на борту процессор Qualcomm Snapdragon 662, работающий в тандеме с 4, 6 или 8 Гбайт оперативной памяти. В небольшом экранном вырезе установлена 8-мегапиксельная селфи-камера. Батарея имеет внушительную ёмкость — 6000 мА·ч.

Версия Redmi Note 9 5G, как отражено в названии, может работать в сотовых сетях пятого поколения. Соответствующую функциональность обеспечивает 5G-модем, интегрированный в процессор MediaTek Dimensity 800U. Объём ОЗУ — 6 или 8 Гбайт. Фронтальная 13-мегапиксельная камера разместилась в небольшом отверстии в экране, а за питание отвечает аккумулятор на 5000 мА·ч.

Обе новинки располагают слотом для карты microSD, инфракрасным приёмопередатчиком, стереофоническими динамиками, портом USB Type-C и 3,5-мм гнездом для наушников.

Размеры 4G-версии составляют 162,3 ? 77,28 ? 9,6 мм, вес — 198 г. Модель с 5G имеет габариты 161,96 ? 77,25 ? 9,2 мм и весит 199 г. Цена — от 150 и 200 долларов США соответственно.



