Складной смартфон Microsoft Surface Duo всё же будет продаваться за пределами США

Пару месяцев назад Microsoft выпустила в США складной смартфон Surface Duo. Устройство основано на прошлогоднем чипсете Qualcomm Snapdragon 855 и может похвастаться двумя раздельными внутренними экранами. К тому же, это первый смартфон Microsoft на базе Android. Было много сомнений касаемо того, выведет ли компания Surface Duo на международный рынок. Судя по последним данным, это произойдёт в ближайшее время.

mspoweruser.com

Вчера в Сети появилась информация о том, что британские операторы сотовой связи ведут переговоры с редмондской корпорацией по поводу поставок устройства. Теперь издание WindowsArea.de, ссылаясь на надёжные источники, утверждает, что телефон будет продаваться и в Германии. Согласно имеющимся данным, устройство выйдет на немецкий рынок весной следующего года. В данный момент, Surface Duo уже сертифицирован для рынков США , Канады и Японии.

mspoweruser.com

Напомним, что, по слухам, Microsoft отложила глобальный запуск Surface Duo, так как хотела оценить спрос на устройство в США , прежде чем начинать полномасштабные поставки в другие страны. Более ранние утечки предполагали, что Surface Duo поступит на глобальный рынок не ранее второго квартала 2021 года.



