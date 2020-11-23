Xiaomi хочет оснастить гибкий смартфон-книжку двумя экранами и выдвижной камерой

Китайская компания Xiaomi предложила очередной вариант смартфона с гибким экраном в формате книжки. В конструктивном плане аппарат напоминает модель Samsung Galaxy Fold.

Как сообщает ресурс LetsGoDigital, описание новинки Xiaomi опубликовано на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO). Патентные иллюстрации дают полное представление о дизайне устройства.

Большой гибкий экран будет складываться внутрь корпуса, что защитит его от повреждений во время повседневного ношения. У этой панели нет ни выреза, ни отверстия для камеры — селфи-блок будет выполнен в виде выдвижного модуля, прячущегося в верхней части корпуса. Он получит два датчика изображения.

На внешней стороне аппарата расположится довольно крупный вспомогательный дисплей. Сзади можно видеть тройную основную камеру с вертикальным размещением компонентов.

Среди прочего стоит выделить наличие физических кнопок управления в боковой части и симметричного порта USB Type-C внизу корпуса. Дактилоскопический сканер не просматривается — он, вероятно, будет интегрирован в область экрана.



