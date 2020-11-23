Xiaomi хочет оснастить гибкий смартфон-книжку двумя экранами и выдвижной камерой

Xiaomi хочет оснастить гибкий смартфон-книжку двумя экранами и выдвижной камерой

Китайская компания Xiaomi предложила очередной вариант смартфона с гибким экраном в формате книжки. В конструктивном плане аппарат напоминает модель Samsung Galaxy Fold.

Как сообщает ресурс LetsGoDigital, описание новинки Xiaomi опубликовано на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO). Патентные иллюстрации дают полное представление о дизайне устройства.

Xiaomi хочет оснастить гибкий смартфон-книжку двумя экранами и выдвижной камерой

Большой гибкий экран будет складываться внутрь корпуса, что защитит его от повреждений во время повседневного ношения. У этой панели нет ни выреза, ни отверстия для камеры — селфи-блок будет выполнен в виде выдвижного модуля, прячущегося в верхней части корпуса. Он получит два датчика изображения.

Xiaomi хочет оснастить гибкий смартфон-книжку двумя экранами и выдвижной камерой

На внешней стороне аппарата расположится довольно крупный вспомогательный дисплей. Сзади можно видеть тройную основную камеру с вертикальным размещением компонентов.

Xiaomi хочет оснастить гибкий смартфон-книжку двумя экранами и выдвижной камерой

Среди прочего стоит выделить наличие физических кнопок управления в боковой части и симметричного порта USB Type-C внизу корпуса. Дактилоскопический сканер не просматривается — он, вероятно, будет интегрирован в область экрана.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Черкасской области хакер за деньги помогал прослушивать телефоны и читать сообщенияВ Черкасской области хакер за деньги помогал прослушивать телефоны и читать сообщения
Киевстар запустил услугу привязки к SIM-карте нескольких номеровКиевстар запустил услугу привязки к SIM-карте нескольких номеров
Недорогой смартфон Moto G Play (2021) получит процессор Snapdragon 662 и батарею на 5000 мА·чНедорогой смартфон Moto G Play (2021) получит процессор Snapdragon 662 и батарею на 5000 мА·ч
Во Франции официально запустили 5GВо Франции официально запустили 5G
Разборка iPhone 12 Pro Max показала наличие огромной камеры и хорошую ремонтопригодностьРазборка iPhone 12 Pro Max показала наличие огромной камеры и хорошую ремонтопригодность
Блок рекламы


Похожие новости
Смартфону Xiaomi Mi 11 Pro приписывают наличие 120-Гц дисплея QHD+Смартфону Xiaomi Mi 11 Pro приписывают наличие 120-Гц дисплея QHD+
Регулятор рассекретил внешность смартфона Xiaomi Redmi Note 10Регулятор рассекретил внешность смартфона Xiaomi Redmi Note 10
Смартфон OPPO с подэкранной камерой замечен в живой природеСмартфон OPPO с подэкранной камерой замечен в живой природе
Xiaomi рекордно cнизила цены на свой популярный смартфон - Xiaomi Mi 10Xiaomi рекордно cнизила цены на свой популярный смартфон - Xiaomi Mi 10
Xiaomi презентовала самую быструю зарядку для смартфонов в миреXiaomi презентовала самую быструю зарядку для смартфонов в мире
Xiaomi выпустила беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones 2C с шумоподавлением за $35Xiaomi выпустила беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones 2C с шумоподавлением за $35
Oppo хочет стать третьим по величине производителем смартфонов в Европе, заняв место HuaweiOppo хочет стать третьим по величине производителем смартфонов в Европе, заняв место Huawei
Молодёжный смартфон Samsung Galaxy F41 оснащён 64-Мп камерой и батареей на 6000 мА·чМолодёжный смартфон Samsung Galaxy F41 оснащён 64-Мп камерой и батареей на 6000 мА·ч
OPPO проектирует гибкий смартфон-раскладушку в стиле Motorola razrOPPO проектирует гибкий смартфон-раскладушку в стиле Motorola razr
Гибкий Samsung Galaxy Z Fold 2 оказался довольно прочным, а его петли защищены от пылиГибкий Samsung Galaxy Z Fold 2 оказался довольно прочным, а его петли защищены от пыли
Последние новости
Подгружаем последние новости