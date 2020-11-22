Новый 5G-смартфон Samsung на платформе Snapdragon 750G предстал в Geekbench

Бенчмарк Geekbench часто становится источником достоверной информации о ещё не представленных официально смартфонах. На этот раз в его базе данных появились сведения об аппарате Samsung с кодовым обозначением SGH-N378.

Новый 5G-смартфон Samsung на платформе Snapdragon 750G предстал в Geekbench

Qualcomm

В устройство установлена системная плата Lito. Под этим шифром скрывается изделие с процессором Qualcomm Snapdragon 750G, которое объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 570 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графический ускоритель Adreno 619.

Платформа Snapdragon 765G обеспечивает поддержку сотовой связи пятого поколения. Встроенный модем X52 5G теоретически способен показывать скорость передачи данных до 3,7 Гбит/с в сторону абонента.

Новый 5G-смартфон Samsung на платформе Snapdragon 750G предстал в Geekbench

Смартфон несёт на борту 6 Гбайт оперативной памяти. На протестированном аппарате использовалась новейшая операционная система Android 11.

Пока не ясно, под каким именем смартфон появится на коммерческом рынке. Он может войти в семейство Galaxy A или Galaxy М. В любом случае появление данных об устройстве в базе Geekbench указывает на то, что презентация новинки состоится в ближайшее время.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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