Разборка iPhone 12 Pro Max показала наличие огромной камеры и хорошую ремонтопригодность

Разборка iPhone 12 Pro Max показала наличие огромной камеры и хорошую ремонтопригодность

Специалисты сайта iFixit завершили цикл разборок смартфонов серии Apple iPhone 12 препарацией модели iPhone 12 Pro Max — самого большого iPhone за всю историю. Сильнее всего разборщиков впечатлил модуль тыльной камеры, который оказался значительно крупнее такового в iPhone 12 Pro.

За счёт больших габаритов корпуса некоторые вещи инженеры Apple реализовали в iPhone 12 Pro Max несколько иначе в сравнении с тем, как это было сделано в iPhone 12 и 12 Pro. Однако главное изменение коснулось всё-таки тыльной камеры. Разрешение её основного модуля осталось 12 Мп, но размер пикселей и матрицы выросли. Сенсор стал на 47 % больше, чем в Pro-версии, за счёт чего способен захватывать больше света для лучшего качества съёмки в условиях плохой освещённости.

Сыграла роль и система стабилизации на основе сдвига матрицы, применяемая вместо оптической стабилизации. Во время работы системы датчик перемещается тысячи раз в секунду, и для этого ему тоже нужно место. Кроме того, определённое пространство требуется для размещения четырёх магнитов, которые обеспечивают эти перемещения.

Из прочих особенностей внутреннего убранства iPhone 12 Pro Max эксперты из iFixit отметили L-образный аккумулятор. Аналогичное решение использовалось и в предшественнике iPhone 11 Pro Max, в то время как iPhone 12 и 12 Pro получили обычные прямоугольные батареи.

Зато ёмкость аккумулятора у iPhone 12 Pro Max оказалась самой большой среди всего двенадцатого семейства — 14,13 Вт·ч. Для сравнения: у iPhone 12 и 12 Pro этот показатель равен 10,78 Вт·ч, у iPhone 12 Mini — 8,57 Вт·ч. Однако у iPhone 11 Pro Max батарея всё равно больше — 15,04 Вт·ч.

Разборка iPhone 12 Pro Max показала наличие огромной камеры и хорошую ремонтопригодность

Большинство ключевых внутренних компонентов iPhone 12 Pro Max такое же, как в младших моделях, хотя конструкция системной платы отличается. Кроме того, просторный корпус позволил установить в смартфон более крупные и, соответственно, более мощные вибромотор Taptic Engine и динамик.

За ремонтопригодность iPhone 12 Pro Max получил оценку 6 из 10. Специалисты отметили простоту замены дисплея и аккумулятора, а также модульность большинства компонентов. Смартфон мог бы получить и более высокий балл, если бы не применение нестандартных винтов, защиту от воды и необходимость замены всего корпуса для замены разбитого стекла задней панели.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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