Недорогой смартфон Moto G Play (2021) получит процессор Snapdragon 662 и батарею на 5000 мА·ч

Бенчмарк Geekbench раскрыл информацию о новом бюджетном смартфоне Motorola — аппарате Moto G Play (2021), который выйдет на рынок в следующем году. Устройство получит процессор Qualcomm и операционную систему Android 10.

OnLeaks / Voice

В частности, результаты теста говорят об использовании системной платы Guamna. Задействован чип Snapdragon 662, который объединяет восемь ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 2,0 ГГц (базовая частота равна 1,8 ГГц), графический ускоритель Adreno 610 и сотовый модем Snapdragon X11 LTE .

Смартфон наделён 3 Гбайт оперативной памяти. Вероятно, в продажу также поступят модификации с другим объёмом ОЗУ, скажем, 4 Гбайт.

По слухам, новинка будет оснащена 6,5-дюймовым дисплеем с отверстием в левом верхнем углу для одинарной фронтальной камеры. В тыльной части корпуса расположится тройная камера, в боковой — дактилоскопический сканер.

Ранее готовящийся смартфон мелькал в интернет-публикациях под шифром XT-2117. Ресурс OnLeaks уже представил рендеры аппарата, хотя тогда он проходил под предполагаемым названием Moto G10 Play.

Устройству приписывают наличие аккумуляторной батареи ёмкостью 5000 мА·ч с 20-ваттной подзарядкой. Упомянуты порт USB Type-C и 3,5-миллиметровое гнездо для наушников.



