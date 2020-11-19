Apple выплатит пользователям ещё $113 млн за искусственное замедление старых iPhone

Компания Apple согласилась выплатить $113 млн в рамках урегулирования обвинений 34 штатов США и округа Колумбия в намеренном замедлении работы некоторых старых моделей iPhone с помощью обновления программного обеспечения, чтобы скрыть проблемы с батареей и побудить пользователей покупать новые устройства.

Brendon Thorne/Bloomberg News

В 2016 году Apple обновила программное обеспечение на смартфонах iPhone 6, 7 и SE с целью замедления работы устройств с изношенными аккумуляторами в момент пиковой нагрузки, чтобы предотвратить внезапные отключения. Истцы утверждают, что Apple выбрала обманный путь вместо того, чтобы заменить батареи или сообщить о проблеме.

Apple также обязалась в течение следующих трёх лет предоставлять «правдивую информацию» об управлении питанием iPhone на своем веб-сайте, в примечаниях к обновлению программного обеспечения и в настройках iPhone. Достигнутое Apple мировое соглашение со штатами теперь должно получить одобрение суда.

Это не первый иск и не первое урегулирование по поводу намеренного замедления работы смартфонов iPhone . В марте этого года Apple урегулировала многолетний коллективный иск, согласившись выплатить $500 млн. Большая часть этой суммы пошла на возмещение ущерба пользователям iPhone в размере $25 каждому, кто присоединился к коллективному иску. Вместе с тем компании не пришлось признавать свою вину даже после завершения судебного разбирательства. Месяцем ранее французская группа по защите прав потребителей оштрафовала Apple на 25 млн евро, утверждая, что компании следовало бы действовать более прозрачно и открыто.



