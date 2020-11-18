Во Франции официально запустили 5G

До конца ноября технология может стать доступной в нескольких крупнейших французских городах.

Во Франции с 18 ноября телекоммуникационные операторы могут начинать предоставление услуг с применением новейшей технологии мобильной связи и передачи данных пятого поколения 5G.

Такое решение по результатам проведенного в октябре конкурса по распределению частот для 5G принял французский регулятор в сфере телекоммуникаций Arcep, сообщает Укринформ.

Лицензии на применение технологии 5G в частотном диапазоне 3,4-3,8 ГГц получили четыре ведущие французские компании: SFR, Bouygues Telecom, Free М и Orange.

По лицензионным соглашениям, операторы обязаны уплатить в государственный бюджет 2,789 млрд евро до 2034 года. Кроме этого, введена годовая плата за доступ к частотам, на которых работает 5G.

В то же время, как анализирует ситуацию издание Le Journal du Dimanche, для начала оказания услуг с применением 5G операторы еще должны решить ряд административных и технических вопросов. Поэтому технология мобильной связи и передачи данных может стать доступной до конца ноября в нескольких крупнейших французских городах, в частности, в Париже, Марселе, Лили, Нанте, Монпелье, Лионе, Тулузе, Бордо и Руене.

Во Франции действует активное сопротивление, в частности, на уровне руководства многих муниципалитетов, введению 5G. Среди главных аргументов противников новой коммуникационной технологии - якобы недостаточная изученность о влиянии на здоровье людей и негативные последствия для окружающей среды.

Напомним, Кабмин запланировал запуск 5G в Украине на конец 2021 года. Мероприятия по внедрению 5G должны начаться уже в ноябре 2020 года с создания соответствующей рабочей группы.