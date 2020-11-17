Киевстар запустил услугу привязки к SIM-карте нескольких номеров

Мобильный оператор Киевстар услугу eSIM для абонентов всех операторов. Об этом говорится в сообщении компании.

Киевстар запустил услугу привязки к SIM-карте нескольких номеров
Фото: psm7.com

Что известно об услуге

Услуга предоставляется без дополнительной платы и включена в тарифы предоплаты «Видео без границ», «Развлечения без границ» и «Общение без границ».

Что такое eSIM

eSIM — это встроенная в смартфон или другое устройство SIM-карта. Технология eSIM позволяет подключить на один электронный чип в среднем до пяти разных номеров в зависимости от модели девайса и переключаться между ними без замены SIM-карты.

Кроме этого, eSIM имеет более высокую степень защиты: так смартфон защищен от повреждений вследствие постоянной замены SIM-карты, а в случае его утери eSIM нельзя выкинуть, что повышает вероятность впоследствии отыскать девайс.

Как активировать услугу

Абоненты Киевстар могут активировать услугу, поменяв обычную SIM-карту на eSIM в приложении «Мой Киевстар» без дополнительных сканирований QR. Номер абонента остается прежним.

Если же это подключение нового номера, то в интернет-магазине Киевстара нужно выбрать и оплатить один из трех вышеуказанных тарифов.

В перспективе Киевстар планирует сделать услугу доступной и для бизнес-клиентов и абонентов контрактной формы обслуживания.

Ранее сообщалось

  • В январе этого года компания «Киевстар» подписала с Министерством цифровой трансформации Украины меморандум о сотрудничестве в социальной сфере.
  • Стороны, в частности, договорились объединить усилия в распространении цифровой грамотности, развитии предпринимательства и создании безопасных условий для детей в интернете.

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