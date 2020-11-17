Смартфону Xiaomi Mi 11 Pro приписывают наличие 120-Гц дисплея QHD+

В распоряжении интернет-источников оказалась новая порция информации о флагманских смартфонах семейства Mi 11, которые китайская компания Xiaomi, как ожидается, анонсирует в начале следующего года.

Смартфону Xiaomi Mi 11 Pro приписывают наличие 120-Гц дисплея QHD+

Фотографии Mi.com

В серию войдут базовая модель Mi 11 и более производительная модификация Mi 11 Pro. Обе новинки, предположительно, получат процессор Qualcomm Snapdragon 875, официальная презентация которого ожидается в первых числах декабря. Само собой, будет реализована поддержка мобильной связи пятого поколения (5G).

Свежая информация касается характеристик дисплея старшего представителя серии. Утверждается, что в оснащение Mi 11 Pro войдёт экран формата QHD+ (1440р) с частотой обновления до 120 Гц. Говорится о наличии небольшого отверстия в левом верхнем углу панели для одинарной фронтальной камеры.

Смартфону Xiaomi Mi 11 Pro приписывают наличие 120-Гц дисплея QHD+

Аппарату приписывают наличие многомодульной камеры со 108-мегапиксельным основным датчиком и широкоугольным блоком с 48-мегапиксельным сенсором. Кроме того, говорится о поддержке сверхбыстрой подзарядки мощностью 100 или даже 120 Вт.

На смартфоны Xiaomi Mi 11 будет устанавливаться операционная система Android 11. Старт продаж аппаратов, как отмечается, намечен на первую четверть 2021-го.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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