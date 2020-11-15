Регулятор рассекретил внешность смартфона Xiaomi Redmi Note 10

На сайте Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) появилась подробная информация о смартфоне среднего уровня Xiaomi Redmi, анонс которого ожидается в ближайшее время. Обнародованы технические характеристики и изображения устройства.

Reuters

Речь идёт об аппарате с кодовым обозначением M2010J19SC: по слухам, в продажу новинка поступит под именем Redmi Note 10 4G. Покупатели смогут выбирать между семью вариантами цветового исполнения — чёрным, синим, белым, зелёным, пурпурным, красным и оранжевым.

Говорится о наличии 6,53-дюймового дисплея формата Full HD+ с разрешением 2340 ? 1080 точек. В небольшом вырезе в верхней части экрана расположится 8-мегапиксельная фронтальная камера.

«Сердце» смартфона — неназванный 8-ядерный процессор с тактовой частотой 2,0 ГГц. Высказываются предположения, что это может быть чип MediaTek Helio G85. Объём оперативной памяти — 4, 6 или 8 Гбайт.

В состав многомодульной тыльной камеры войдёт 48-мегапиксельный основной сенсор. Предусмотрены три варианта вместимости флеш-накопителя — 64, 128 и 256 Гбайт.

Аппарат заключён в корпус с габаритами 162,29 x 77,24 x 9,6 мм, а вес составляет 198 г. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5900–6000 мА·ч. Новинка будет поставляться с операционной системой Android 10.



