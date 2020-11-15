Google обвинили в использовании мобильного интернет-трафика на Android-устройствах без разрешения пользователей

На этой неделе против Google в федеральный окружной суд США в Сан-Хосе был подан иск от имени четырёх человек из Иллинойса, Айовы и Висконсина. Его авторы обвиняют технологического гиганта в том, что компания без разрешения пользователей использует ограниченный объём мобильного интернет-трафика, выделяемого операторами связи в соответствии с тарифным планом, для передачи данных на свои серверы.

В заявлении не идёт речь о данных, передаваемых по Wi-Fi и через сотовое соединение, когда пользователи сами решают использовать какое-то приложение, требующее интернет-подключения. Истцы недовольны тем, что Google отправляет данные на свои серверы в случаях, когда этот процесс не вызван взаимодействием пользователя с мобильным устройством. Проще говоря, речь идёт о пассивной или фоновой передаче данных без запроса разрешения пользователя.

«Компания Google разработала и внедрила в операционную систему Android и другие приложения для сбора и передачи больших объёмов данных между мобильными устройствами истцов и серверами Google посредством разрешений, позволяющих отправлять информацию с использованием мобильного трафика. Незаконное присвоение компанией Google разрешений на передачу данных истцов через сотовую сеть посредством отправки в фоновом режиме не является результатом прямого взаимодействия истцов с приложениями и ресурсами Google на устройствах и происходит без согласия истцов», — говорится в исковом заявлении.

Для использования экосистемы Google пользователям необходимо принять условия четырёх соглашений. Истцы заявляют, что ни в одном из этих соглашений нет информации о том, что Google использует лимитированный мобильный трафик для передачи данных в фоновом режиме.

Для подтверждения заявления адвокат истцов протестировал смартфон Samsung Galaxy S7 с активированной учётной записью Google и настройками по умолчанию. Оказалось, что в режиме ожидания смартфон без подключения к Wi-Fi отправил и принял за день 8,88 Мбайт данных, причём 94 % информации было отправлено/получено между устройством и серверами Google . Также было установлено, что устройство, на котором закрыты все приложения, передавало данные в Google примерно 16 раз в час или около 389 раз в сутки. Если предположить, что на исходящий трафик приходится только половина данных, то за день на серверы Google отправляется 4,4 Мбайт информации или 130 Мбайт в месяц. Даже если не задумываться о том, какие именно данные передаются в Google , стоимость 130 Мбайт мобильного трафика в США примерно равна $1. Именно такую сумму каждый месяц платят пользователи за то, что Google собирает информацию с их устройств.

Отмечается, что большая часть передаваемой информации — это файлы журналов, в которых записываются данные о доступности сети, открытии приложений и операционной системе. Истцы уверены, что Google могла бы отложить отправку этих файлов до момента, когда устройство будет подключено к Сети по Wi-Fi. Также отмечается, что Google осуществляет скрытую передачу данных для развития своего рекламного бизнеса, отправляя токены, позволяющие идентифицировать пользователей для того, чтобы в дальнейшем демонстрировать им целевую рекламу, приносящую доход компании.

Представители Google пока воздерживаются от комментариев по данному вопросу.



